Внаслідок зіткнення загинуло двоє пасажирів автомобіля Lexus. У промоутерській компанії Matchroom Boxing повідомили про стан здоров'я Ентоні Джошуа, інформує 24 Канал.

Що відомо про стан здоров'я Джошуа?

На жаль, у цій аварії Джошуа втратив своїх двох тренерів.

У компанії розповіли, що Ентоні госпіталізували в одну із лікарень, назву якої не стали розкривати із міркувань безпеки. На щастя, стан британського супертяжа стабільний, він отримав незначні травми, але залишиться під наглядом лікарів.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам і друзям усіх постраждалих та просимо поважати їхнє право на приватність у цей надзвичайно важкий час. Подальших коментарів наразі не буде,

– йдеться у заяві.

Відзначимо, що Джошуа разом із наставниками був у відпустці в Нігерії, де відпочивав після переможного бою над Джейком Полом.

Що відомо про смертельну аварію?

Жахлива аварія сталась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун.

Федеральний корпус безпеки дорожнього руху Нігерії повідомив, що під час руху Lexus перевищив дозволену швидкість. Через що втратив керування під час обгону та врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

Одразу після аварії промоутер Едді Хірн заявляв, що намагається вийти на зв'язок із Ентоні. Дещо згодом це йому вдалось зробити. Також у сім'ї Ентоні відреагували на моторошну ДТП.

Як Усик відреагував на ДТП за участю Джошуа?

Олександр Усик у своєму профілі в інстаграмі відреагував на аварію за участі його колишнього суперника.

"Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були двома неймовірними людьми. Вони були не лише частиною команди Джошуа, а і його друзями. Мої щирі співчуття їхнім сім’ям, близьким та всім, хто їх знав. Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне", – написав Олександр у себе в сторіз.



Реакція Усика на аварію за участі Джошуа / Скриншот із інстаграму Олександра