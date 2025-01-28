Популярные видеоблогеры Джейк Пол и Логан Пол официально объявили о совместном бое между собой. Об этом братья сообщили на своих страницах в социальных сетях, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Джейка Пола.

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Дерзкое заявление братьев-блогеров

Бой между братьями запланирован на 27 марта. Его трансляцию организует стриминговый сервис Max.

"Момент, которого вы ждали десятилетия... 27 марта", – подписали публикацию братья.

Постер боя Джейк Пол – Логан Пол / фото со страницы блогера

Успешные видеоблогеры считают свой бой событием десятилетия. Однако доподлинно неизвестно, что этот поединок будет проведен по правилам бокса.

Отметим, что Логан Пол последний раз выходил на ринг в октябре 2021 года против Флойда Мейвезера. Легенда бокса победил ютубера по очкам. После этого Логан сделал карьеру в реслинге. С 2023 по 2024 год он был даже чемпионом США в этой театрализованной борьбе.

Его младший брат Джейк Пол в ноябре 2024 года провел бой с 58-летним Майком Тайсоном. Скандальный поединок завершился победой ютубера. Блогер заработал за этот бой 40 миллионов долларов, а легендарный "Железный Майк" вдвое меньше – 20 миллионов.