Популярні відеоблогери Джейк Пол та Логан Пол офіційно оголосили про спільний бій між собою. Про це брати повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Джейка Пола.

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Зухвала заява братів-блогерів

Бій між братами заплановано на 27 березня. Його трансляцію організує стрімінговий сервіс Max.

"Момент, на який ви чекали десятиліття… 27 березня", – підписали публікацію брати.

Постер бою Джейк Пол – Логан Пол / фото зі сторінки блогера

Успішні відеоблогери вважають свій бій подією десятиліття. Проте достеменно невідомо, що цей поєдинок буде за правилами боксу.

Зазначимо, що Логан Пол востаннє виходив на ринг у жовтні 2021 року проти Флойда Мейвезера. Легенда боксу переміг ютубера за очками. Після цього Логан зробив кар'єру в реслінгу. З 2023 по 2024 рік він був навіть чемпіоном США у цій театралізованій боротьбі.

Його менший брат Джейк Пол у листопаді 2024 року провів бій з 58-річним Майком Тайсоном. Скандальний поєдинок завершився перемогою ютубера. Блогер заробив за цей бій 40 мільйонів доларів, а легендарний "Залізний Майк" вдвічі менше – 20 мільйонів.