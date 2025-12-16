"Увидел это в поединке с Усиком": как шоумен Пол собирается победить Джошуа

Уже через считанные дни состоится самый неожиданный бой 2025 года. Американский видеоблогер и боец Джейк Пол сразится с Энтони Джошуа.

Практически никто из экспертов не дает эпатажному шоумену никаких шансов на победу. Однако он верит в самый большой апсет в истории бокса и рассказал, как планирует победить бывшего чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Пола.

Какой у Пола план на бой против Джошуа?

Джейк заявил, что делает акцент на свои технические навыки. Именно они станут решающим фактором в поединке, по мнению американца.

Он привел пример боя Эй Джея с Александром Усиком. Блогер заявил, что планирует одержать победу в стиле украинского боксера.

Я считаю, что мои навыки лучше его – звучит, возможно, безумно, но он очень простой боец и достиг того, где находится сейчас, благодаря габаритам и силе удара. Поэтому именно навыки выиграют этот бой – Джошуа уже увидел это в поединке с Усиком, когда дрался с ним. Я считаю, что здесь все будет очень похоже,

– сказал Пол.

Что известно о бое Джошуа – Пол?

Американец должен был драться с Джервонтой Дэвисом, однако из-за судебных проблем и обвинения "Танка" в домашнем насилии в отношении его подруги поединок был отменен. Джейк назвал это кошмаром и заявил, что не хочет давать платформу "обидчику", отменив заранее запланированное событие.

Вместо этой битвы шоумен договорился о противостоянии с Эй Джеем. Бой будет иметь официальный статус и состоится в ночь с 19 на 20 декабря (ориентировочно в 7 утра по киевскому времени).

Поединок пройдет по нестандартному формату в восемь раундов с перчатками 10 унций. Трансляция битвы будет доступна на Netflix.

К слову. Энтони Джошуа после своего последнего поединка сменил тренерский штаб. Теперь его готовит команда Александра Усика и накануне британец рассказал, почему решил пойти на такой шаг.

Что известно о Джейке Поле?