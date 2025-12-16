"Побачив це в поєдинку з Усиком": як шоумен Пол збирається перемогти Джошуа

Уже за лічені дні відбудеться найбільш несподіваний бій 2025 року. Американський відеоблогер і боєць Джейк Пол битиметься з Ентоні Джошуа.

Практично ніхто з експертів не дає епатажному шоумену жодних шансів на перемогу. Проте він вірить у найбільший апсет в історії боксу та розповів, як планує перемогти колишнього чемпіона світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Пола.

Який у Пола план на бій проти Джошуа?

Джейк заявив, що робить акцент на свої технічні навички. Саме вони стануть вирішальним фактором у поєдинку, на думку американця.

Він навів приклад бою Ей Джея з Олександром Усиком. Блогер заявив, що планує здобути перемогу у стилі українського боксера.

Я вважаю, що мої навички кращі за його – звучить, можливо, божевільно, але він дуже простий боєць і досяг того, де перебуває зараз, завдяки габаритам і силі удару. Тож саме навички виграють цей бій – Джошуа вже побачив це в поєдинку з Усиком, коли бився з ним. Я вважаю, що тут усе буде дуже схоже,

– сказав Пол.

Що відомо про бій Джошуа – Пол?

Американець мав битися з Джервонтою Девісом, проте через судові проблеми та звинувачення "Танка" в домашньому насильстві щодо його подруги поєдинок було скасовано. Джейк назвав це кошмаром та заявив, що не хоче давати платформу "кривднику", скасувавши завчасно заплановану подію.

Замість цієї битви шоумен домовився про протистояння з Ей Джеєм. Бій матиме офіційний статус і відбудеться в ніч з 19 на 20 грудня (орієнтовно о 7 ранку за київським часом).

Поєдинок пройде за нестандартним форматом у вісім раундів з рукавицями 10 унцій. Трансляція битви буде доступна на Netflix.

До слова. Ентоні Джошуа після свого останнього поєдинку змінив тренерський штаб. Тепер його готує команда Олександра Усика й напередодні британець розповів, чому вирішив піти на такий крок.

Що відомо про Джейка Пола?