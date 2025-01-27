"Мухаммед Али – просто мусор": легенда бокса назвал лучшего бойца в истории

В каждом виде спорта фанаты и эксперты любят сравнивать великих чемпионов разных эпох. В стороне, конечно же, не остается и бокс.

Во время различных опросов почти всегда первое место занимает Мухаммед Али, как лучший боец в истории. Однако с таким мнением не согласен член Международного зала боксерской славы Джеймс Тони.

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях выделил другого боксера, сообщает 24 Канал со ссылкой на WiseNuts. Он назвал легендарного бойца, которым восхищался сам Мухаммед Али, о котором американец высказался довольно пренебрежительно:

Али не лучший боец всех времен, когда он называл себя Кассиусом Клеем, то он был замечательным, а вот Мухаммед Али – просто мусор. Самый выдающийся боец всех времен – это Шугар Рэй Робинсон, этот парень был прекрасным, он прекрасно дрался. Али хотел быть им, это был кумир Али, Али пытался драться, как он, но ему это не удавалось.

Отметим, что американцу принадлежит уникальное достижение – он ни разу не проигрывал на любительском уровне. Всего в его активе было 85 побед, 69 из которых нокаутом, при этом в 40 поединках Шугар Рэй Робинсон нокаутировал соперников уже в первом раунде.

Шокирующий факт. Первая защита пояса чемпиона мира во втором полусреднем весе оказалась для него очень непростой с психологической точки зрения. За несколько дней до боя Робинсону приснилось, что он убивает соперника на ринге. Из-за этого он отказался драться, но священник и министр уговорили его выступить. В результате Шугар левым хуком нокаутировал Джимми Дойля. Через несколько часов он умер в больнице.

На профессиональном уровне Шугар Рэй Робинсон выступал с 1940 по 1965 год. Всего он провел 199 боев, в которых одержал 174 победы.