Машина пилота Альпин Джека Дуэйна была серьезно повреждена. Новичок Формулы-1 получил несколько легких ушибов, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

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Ужасный инцидент

Болид Джека Дуэйна вылетел с трассы на скоростном круге во время того, как пилот притормаживал в первом повороте. Машина представителя Альпин оказалась на гравийной зоне и врезалась в барьеры.

Боже мой, красный флаг. Я не знаю, что случилось", – сказал Дуэн по рации перед тем, как выбраться из болида. Пилот весь в синяках, а его правая рука имеет ушиб. Но, к счастью, обошлось без переломов,

– пишет Marca.

Видео жуткой аварии:

Отметим, что Франко Колапинто, который может заменить Джека Дуэйна, сейчас находится за пределами Японии. Альпин склоняется к тому, чтобы австралиец принял участие в квалификации и основной гонке.

Однако сначала надо проверить работу правой руки Дуэйна после аварии. Также в последнее время ходят слухи, что Альпин может заменить австралийского гонщика по ходу сезона.