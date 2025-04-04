Машина пилота Альпин Джека Дуэйна была серьезно повреждена. Новичок Формулы-1 получил несколько легких ушибов, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.
Читайте также Кризисная замена: Ред Булл выгнал своего нового пилота после двух гран-при в Формуле-1
Ужасный инцидент
Болид Джека Дуэйна вылетел с трассы на скоростном круге во время того, как пилот притормаживал в первом повороте. Машина представителя Альпин оказалась на гравийной зоне и врезалась в барьеры.
Боже мой, красный флаг. Я не знаю, что случилось", – сказал Дуэн по рации перед тем, как выбраться из болида. Пилот весь в синяках, а его правая рука имеет ушиб. Но, к счастью, обошлось без переломов,
– пишет Marca.
Видео жуткой аварии:
Отметим, что Франко Колапинто, который может заменить Джека Дуэйна, сейчас находится за пределами Японии. Альпин склоняется к тому, чтобы австралиец принял участие в квалификации и основной гонке.
Однако сначала надо проверить работу правой руки Дуэйна после аварии. Также в последнее время ходят слухи, что Альпин может заменить австралийского гонщика по ходу сезона.