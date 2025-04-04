Машина пілота Альпін Джека Дуейна була серйозно пошкоджена. Новачок Формули-1 зазнав декілька легких забоїв, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

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Жахливий інцидент

Болід Джека Дуейна вилетів з траси на швидкісному колі під час того, як пілот пригальмовував у першому повороті. Машина представника Альпін опинилася на гравійній зоні та врізалась у бар'єри.

Боже мій, червоний прапор. Я не знаю, що трапилося", – сказав Дуен по рації перед тим, як вибратися з боліда. Пілот весь у синцях, а його права рука має забій. Але, на щастя, обійшлося без переломів,

– пише Marca.

Відео моторошної аварії:

Зазначимо, що Франко Колапінто, який може замінити Джека Дуейна, наразі знаходиться за межами Японії. Альпін схиляється до того, аби австралієць взяв участь у кваліфікації та основній гонці.

Проте спочатку треба перевірити роботу правої руки Дуейна після аварії. Також останнім часом ходять чутки, що Альпін може замінити австралійського гонщика по ходу сезону.