Команда Ред Булл не надто вдало почала сезон у Формулі-1. Австрійський колектив невдало підійшов до вибору другого пілота після прощання влітку із Серхіо Пересом.

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Недовго протримався

Ним став 23-річний Ліам Лоусон, який минулого сезону виступав за іншу команду цього концерну РБ. Втім новозеландець зганьбився на старті поточного сезону. В Австралії він не зміг фінішувати, а у Китаї посів аж 12 місце.

Як наслідок, Ліам не здобув жодного очка. Як повідомляє 24 Канал з посиланням сайт Формули-1, вже з наступного гран-прі Лоусон буде переведений назад у команду РБ. Новим же партнером Макса Ферстаппена по Ред Булл стане Юкі Цунода.

24-річний пілот починав сезон як раз в РБ та посідав 12 та 16 місця в Австралії та Китаї відповідно. Але при цьому японець став шостим на спринті в Шанхаї, тому в його активі є три бали. Цунода виступає у Формулі-1 з 2021 року та представляв команди Альфа Таурі та РБ.

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У свій дебютний сезон Юкі вдалось видати найкращий для себе гран-прі, посівши четверте місце на завершальному етапі в Абу-Дабі. Нагадаємо, що в Кубку конструкторів Ред Булл йде лише на третьому місці із 36 балами в активі.

Всі вони були зароблені Максом Ферстаппеном, який виграв чотири останні сезони у Формулі-1. Наступний гран-прі буде домашнім для Цуноди, адже пройде в Японії 6 квітня. Нагадаємо, що з наступного сезону в "королівських перегонах" з'явиться команда Каділлак.