Громкий скандал среди стронгменов: чемпионка мира среди женщин оказалась мужчиной

Недавно в США состоялся чемпионат мира по силовому экстриму среди женщин. Соревнования для стронгменов завершилось скандальными итогами.

Чемпионкой соревнования World's Strongest Woman была признана американская спортсменка Джемми Букер. Однако, как сообщает 24 Канал со ссылкой на Barbell Spin, участница была дисквалифицирована.

Почему Букер забанили?

Выяснилось, что Джемми на самом деле является мужчиной. При регистрации на соревнования она скрыла свой биологический пол, что создало неравные условия для всех участников.

При этом Букер выиграла соревнования лишь с минимальным преимуществом над Андреа Томпсон. Британская соперница уступила "скрытому мужчине" только в последнем виде программы.

Томпсон еще на церемонии награждения почувствовала возможный обман и обратила на это внимание. Она публично выразила протест и отказалась подниматься на пьедестал.

Я уважаю всех участников, но честная конкуренция возможна только при равных условиях. Наши усилия должны быть оценены справедливым образом,

– передает слова Андреа New York Post.

Ее также поддержала и известная чемпионка в силовом экстриме Ребекка Робертс. Она отметила. что условия были неравными, а для нее настоящей чемпионкой является Томпсон.

Организаторы же признали ошибку и дисквалифицировали Букер с турнира, лишив награды. Они заявили, что не допустили бы Джемми к соревнованиям, если бы знали о его поле заранее.

Что известно о стронгменах Украины?