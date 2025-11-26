Гучний скандал серед стронгменів: чемпіонка світу серед жінок виявилась чоловіком
- Джеммі Букер, яка виграла чемпіонат світу з силового екстриму серед жінок, була дискваліфікована через приховування своєї біологічної статі.
- Організатори довели, що Букер є чоловіком.
Нещодавно у США відбувся чемпіонат світу з силового екстриму серед жінок. Змагання для стронгменів завершилось скандальними підсумками.
Чемпіонкою змагання World's Strongest Woman була визнана американська спортсменка Джеммі Букер. Проте, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Barbell Spin, учасниця була дискваліфікована.
До теми Український рекордсмен ледь не помер через крововилив: моторошні деталі
Чому Букер забанили?
З'ясувалась, що Джеммі насправді є чоловіком. При реєстрації на змагання вона приховала свою біологічну стать, що створило нерівні умови для всіх учасників.
При цьому Букер виграла змагання лише з мінімальною перевагою над Андреа Томпсон. Британська суперниця поступилась "прихованому чоловіку" лише в останньому виді програми.
Як нагороджували Джеммі Букер: дивитися відео
Томпсон ще на церемонії нагородження відчула можливий обман та звернула на це увагу. Вона публічно висловила протест та відмовилась підійматися на п'єдестал.
Я поважаю всіх учасників, але чесна конкуренція можлива тільки за рівних умов. Наші зусилля мають бути оцінені справедливим чином,
– передає слова Андреа New York Post.
Її також підтримала і відома чемпіонка в силовому екстримі Ребекка Робертс. Вона зазначила. що умови були нерівними, а для неї справжньою чемпіонкою є Томпсон.
Організатори ж визнали помилку та дискваліфікували Букер з турніру, позбавивши нагороди. Вони заявили, що не допустили б Джеммі до змагань, якби знали про його стать заздалегідь.
Що відомо про стронгменів України?
- Найсильнішою людиною України вважається Олексій Новіков. 29-річний киянин цього року встановив новий світовий рекорд.
- Стронгмен потягнув 550 кілограмів у 18-дюймовій становій тязі на Кубку світу в Барселоні. Цікаво, що третє місце на турнірі тоді посів ще один українець Валерій Газаєв.
- До слова, у 2020 році Олексія визнавали найсильнішою людиною світу. Раніше цей титул у 2004 році здобував ще відомий стронгмен Василь Вірастюк.