Гучний скандал серед стронгменів: чемпіонка світу серед жінок виявилась чоловіком

Нещодавно у США відбувся чемпіонат світу з силового екстриму серед жінок. Змагання для стронгменів завершилось скандальними підсумками.

Чемпіонкою змагання World's Strongest Woman була визнана американська спортсменка Джеммі Букер. Проте, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Barbell Spin, учасниця була дискваліфікована.

Чому Букер забанили?

З'ясувалась, що Джеммі насправді є чоловіком. При реєстрації на змагання вона приховала свою біологічну стать, що створило нерівні умови для всіх учасників.

При цьому Букер виграла змагання лише з мінімальною перевагою над Андреа Томпсон. Британська суперниця поступилась "прихованому чоловіку" лише в останньому виді програми.

Томпсон ще на церемонії нагородження відчула можливий обман та звернула на це увагу. Вона публічно висловила протест та відмовилась підійматися на п'єдестал.

Я поважаю всіх учасників, але чесна конкуренція можлива тільки за рівних умов. Наші зусилля мають бути оцінені справедливим чином,

– передає слова Андреа New York Post.

Її також підтримала і відома чемпіонка в силовому екстримі Ребекка Робертс. Вона зазначила. що умови були нерівними, а для неї справжньою чемпіонкою є Томпсон.

Організатори ж визнали помилку та дискваліфікували Букер з турніру, позбавивши нагороди. Вони заявили, що не допустили б Джеммі до змагань, якби знали про його стать заздалегідь.

Що відомо про стронгменів України?