Найсильніша людина світу 2020 року Олексій Новіков брав участь у першому етапі Кубка світу в іспанській Барселоні. Він змагався у 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна), пише 24 Канал.

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Неймовірний рекорд Новікова

29-річний стронгмен потягнув 550 кілограмів, встановивши новий світовий рекорд. Олексій дуже емоційно відреагував на подію, піднявши над головою прапор України.

Рекорд встановлено. Вітаю всіх українців, ще один рекорд до української скриньки. І вітаю всіх близьких. Останній рік видався складним і ви весь час зі мною підтримуєте, і це наша перемога. Дякую всім партнерам за свято спорту,

– написав Новіков в інстаграмі.

Відео встановлення Новіковим нового світового рекорду

Зазначимо, що третє місце на турнірі посів ще один український стронгмен Валерій Газаєв.

Нагадаємо, що Олексій Новіков у 2020 році став володарем титулу "Найсильнішої людини світу". До нього цей титул у 2004 році здобував ще один українець – Василь Вірастюк.

У 2022 році Новіков став "Найсильнішою людиною Європи". Також на рахунку силача чотири звання "Найсильнішої людини України" (2016-2019).