Самый сильный человек мира 2020 года Алексей Новиков участвовал в первом этапе Кубка мира в испанской Барселоне. Он соревновался в 18-дюймовой становой тяге (тяга от уровня колена), пишет 24 Канал.

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Невероятный рекорд Новикова

29-летний стронгмен потянул 550 килограммов, установив новый мировой рекорд. Алексей очень эмоционально отреагировал на событие, подняв над головой флаг Украины.

Рекорд установлен. Поздравляю всех украинцев, еще один рекорд в украинскую шкатулку. И поздравляю всех близких. Последний год выдался сложным и вы все время со мной поддерживаете, и это наша победа. Спасибо всем партнерам за праздник спорта,

– написал Новиков в инстаграме.

Видео установления Новиковым нового мирового рекорда

Отметим, что третье место на турнире занял еще один украинский стронгмен Валерий Газаев.

Напомним, что Алексей Новиков в 2020 году стал обладателем титула "Самого сильного человека мира". До него этот титул в 2004 году получал еще один украинец – Василий Вирастюк.

В 2022 году Новиков стал "Самым сильным человеком Европы". Также на счету силача четыре звания "Самого сильного человека Украины" (2016-2019).