Моторошний випадок з найсильнішою людиною планети трапився під час змагань у Сполучених Штатах Америки. Через використання знеболювальних препаратів в Олексія Новікова відкрилася внутрішня кровотеча, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дмитро Тютюна.

Як Новіков ледве не помер на змаганнях?

29-річний український стронгмен розповів, що в американському місті Лас-Вегас брав участь у чемпіонаті світу по становій тязі. Однак місцева їжа була дуже поганої якості, а тому він її не вживав перед змаганнями. Через це Олексій ходив голодний. Перед змаганнями Новіков прийняв кілька знеболювальних пігулок, які мали побічний ефект. Вони негативно подіяли на шлунок та підвищили тиск.

400 потягнув, 420 потягнув і відчуваю: ну щось мені не дуже добре. А тут же (показує на живіт – 24 Канал) немає нервових закінчень і воно не болить. Просто якось типу не по кайфу. Виступаю далі, виступаю, а дихати не можу. У мене вже кровообіг не працював нормально. У мене вже почалася кровотеча, але я її не відчував,

– розповів Новіков.

Стронгмен відчув себе зле та знявся з турніру. Медики вважали, що у нього звичайна кровотеча з носа через підвищений тиск, а тому дали пігулки аспірину. Однак кровотеча тільки посилилася.

"Я блював своєю кров'ю. Лікарі думали, що у мене просто тиск був і з носа натекло, але вони помилися. Натекло зі шлунку там, і у мене там надірвалося і кровотеча не зупинялася. Тому коли високий тиск закидують ще аспірин, щоб голова не боліла. А коли випив аспірин кров тече собі й не зупиняється", – розповів Новіков.

Лише після повернення до Польщі Новікову привезли кровоспинний препарат.

Одразу ж мене прооперували і потихеньку загоїлося,

– повідомив Новіков.

Попри такий неприємний випадок Новіков не покинув заняття улюбленим видом спорту, а продовжив виступи.

Що відомо про Олексія Новікова?

Олексій Новіков народився 11 лютого 1996 року у Києві. У 16 років почав займатися силовими видами спорту.

У 2017 році став переможцем турніру "Giant Live", що давало право участі у змаганні Найсильніша людина світу.

Олексій чотири рази поспіль здобував звання "Найсильнішої людини України" (2016, 2017, 2018, 2019). Наступним кроком стало здобуття аналогічного титулу на міжнародній арені.

У листопаді 2020 року Новіков посів перше місце на турнірі World Strongest Man 2020 у США та став "Найсильнішою людиною світу". Наступного року підтвердив свій статус.

За інформацією SBD World's Strongest Man, у 2022 році українець встановив світовий рекорд зі станової тяги. Новіков підняв вагу 549 кілограмів, перевершивши попереднє досягнення на чотири кілограми. У тому році Олексій здобув звання "Найсильнішої людини Європи".

Раніше повідомлялося, як український паверліфтер Іван Чупринко встановив світовий рекорд на ЧС-2025 у Норвегії.