У столиці Азербайджану 17-річна зірка художньої гімнастики вкотре підтвердила свій клас, не залишивши шансів конкуренткам. Саме під український гімн на п’єдесталі стояли спортсменки, які виступали під нейтральним статусом, передає 24 Канал.

Як виступила Онофрійчук?

На Європейському кубку з художньої гімнастики, який триває у Баку з 30 квітня по 3 травня, Онофрійчук блискуче виступила у фіналі вправ з обручем. За свій номер українська спортсменка отримала 30,150 бала та впевнено посіла перше місце.

Срібло дісталося Аріні Ковшовій (28,400), а бронза – Дар'ї Вяренич (27,950), які виступають у нейтральному статусі. Ще одна українка Поліна Каріка також пробилася до фіналу та завершила змагання сьомою з результатом 27,500 бала.

Гімн України знову пролунав над п'єдесталом

Перемога Онофрійчук стала не лише черговим спортивним тріумфом, а й символічним моментом для українських уболівальників. Поки Таїсія стояла на найвищій сходинці п'єдесталу, її суперниці з нейтральним статусом були змушені слухати гімн України.

Таїсія Онофрійчук змусила росіянку та білоруску слухати гімн України

Юна гімнастка продовжує збирати золото на великих міжнародних стартах і дедалі голосніше заявляє про себе як про одну з головних надій України у художній гімнастиці. Її успіх у Баку став ще одним яскравим доказом сили українського спорту навіть у конкуренції з представницями країн-агресорів.

