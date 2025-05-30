Замена Александеру-Арнольду: Ливерпуль объявил о переходе защитника Байера

Ливерпуль остался без основного игрока оборонительного звена команды. Трент Александер-Арнольд на правах свободного агента перешел в Реал.

Однако "мерсисайдцы" сразу нашли замену звездному фулбеку. К команде Арне Слота присоединился Джереми Фримпонг, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Фримпонг – игрок Ливерпуля

30 мая Ливерпуль официально представил Джереми Фримпонга в качестве нового игрока команды. Срок контракта нидерландского защитника "мерсисайдцы" не раскрывали.

Однако в Ливерпуль заявили, что фулбек подписал "долгосрочный контракт" с клубом. По информации СМИ, соглашение Фримпонга с английским грандом рассчитано на пять лет.

Джереми Фримпонг выступал за леверкузенский Байер. За трансфер нидерландского защитника Ливерпуль заплатил "фармацевтам" 35 миллионов евро.

К слову. Джереми Фримпонг перешел в Байер в 2021 году. Голландец в свое время играл за молодежку Манчестер Сити, а также выступал за Селтик из Шотландии.

В сезоне 2024/2025 Джереми Фримпонг сыграл в 48 матчах за Байер во всех турнирах. На счету нидерландского фулбека 5 забитых мячей и 12 результативных передач.