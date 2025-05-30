Проте "мерсисайдці" одразу знайшли заміну зірковому фулбеку. До команди Арне Слота приєднався Джеремі Фрімпонг, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт клубу.

Читайте також Реал оголосив про підписання лідера Ліверпуля Трента Александера-Арнольда

Фрімпонг – гравець Ліверпуля

30 травня Ліверпуль офіційно представив Джеремі Фрімпонга у якості нового гравця команди. Термін контракту нідерландського захисника "мерсисайдці" не розкривали.

Проте у Ліверпуль заявили, що фулбек підписав "довгостроковий контракт" з клубом. За інформацією ЗМІ, угода Фрімпонга з англійським грандом розрахована на п'ять років.

Джеремі Фрімпонг виступав за леверкузенський Баєр. За трансфер нідерландського захисника Ліверпуль заплатив "фармацевтам" 35 мільйонів євро.

До слова. Джеремі Фрімпонг перейшов у Баєр у 2021 році. Нідерландець свого часу грав за молодіжку Манчестер Сіті, а також виступав за Селтік з Шотландії.

У сезоні 2024/2025 Джеремі Фрімпонг зіграв у 48 матчах за Баєр в усіх турнірах. На рахунку нідерландського фулбека 5 забитих м'ячів та 12 результативних передач.