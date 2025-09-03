В понедельник, 1 сентября, боксерское сообщество всколыхнула печальная новость. Умер бывший британский боец Джо Багнер.

Его сердце перестало биться в возрасте 75 лет. Последний период своей жизни он провел в доме престарелых в Австралии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

Чем был известен Джо Багнер?

Британский супертяж оставил заметный след в истории бокса. Он дважды становился чемпионом Великобритании и Содружества, а также был 3-кратным чемпионом Европы.

Багнер является единственным боксером, который дважды выстоял против легендарного Мухаммеда Али все регламентированные раунды и проиграл только решением судей. Также он проходил всю дистанцию против выдающегося Джо Фрейзера.

Британец имел ряд громких побед в своем активе. Он одолел в течение карьеры Генри Купера, Чака Вепнера, Джимми Эллиса, Джеймса Тиллиса, Дэвид Бэя и еще нескольких известных бойцов своей эпохи, однако так и не становился чемпионом мира.

Справка. На профессиональном уровне Джо Багнер выступал с 1967 года, а повесил перчатки на гвоздь только в 1999 году. Он провел 83 поединка, в которых одержал 69 побед, из которых 41 – нокаутом.

Напомним, что накануне также умер известный австрийский боксер Бико Ботовамунгу. Он во время карьеры дрался с Владимиром Кличком, которому уступил техническим нокаутом.

Чем занимался Багнер вне ринга?