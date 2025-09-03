Умер легендарный боксер, который дважды выстоял до конца в боях с Мухаммедом Али
- Джо Багнер, бывший британский боксер, который дважды выстоял в боях с Мухаммедом Али, умер в возрасте 75 лет.
- Багнер провел 83 профессиональных поединка, одержав 69 побед, и отличился актерской карьерой, снявшись в почти 20 фильмах.
В понедельник, 1 сентября, боксерское сообщество всколыхнула печальная новость. Умер бывший британский боец Джо Багнер.
Его сердце перестало биться в возрасте 75 лет. Последний период своей жизни он провел в доме престарелых в Австралии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.
Чем был известен Джо Багнер?
Британский супертяж оставил заметный след в истории бокса. Он дважды становился чемпионом Великобритании и Содружества, а также был 3-кратным чемпионом Европы.
Багнер является единственным боксером, который дважды выстоял против легендарного Мухаммеда Али все регламентированные раунды и проиграл только решением судей. Также он проходил всю дистанцию против выдающегося Джо Фрейзера.
Британец имел ряд громких побед в своем активе. Он одолел в течение карьеры Генри Купера, Чака Вепнера, Джимми Эллиса, Джеймса Тиллиса, Дэвид Бэя и еще нескольких известных бойцов своей эпохи, однако так и не становился чемпионом мира.
Справка. На профессиональном уровне Джо Багнер выступал с 1967 года, а повесил перчатки на гвоздь только в 1999 году. Он провел 83 поединка, в которых одержал 69 побед, из которых 41 – нокаутом.
Напомним, что накануне также умер известный австрийский боксер Бико Ботовамунгу. Он во время карьеры дрался с Владимиром Кличком, которому уступил техническим нокаутом.
Чем занимался Багнер вне ринга?
- Британец, кроме бокса, также строил актерскую карьеру.
- В целом он снялся почти в 20 фильмах и в одном сериале.
- Вместе с женой Марлен открыли виноградник, однако этот бизнес потерпел неудачу и Багнер потерял большую сумму средств. Поэтому он вынужденно вернулся в бокс в позднем возрасте и боксировал почти до 50 лет.