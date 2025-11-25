Поехал не с пустыми руками: известный боец из США пострелял в Чечне по приглашению Кадырова

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Джон Джонс пополнил список пророссийских спортсменов. Известный боец смешанных единоборств посетил Чечню.

Джон Джонс приехал в Чечню по приглашению президента Рамзана Кадырова, сын которого в тот день праздновал свое 18-летие. Известный боец не скрывал своего восторга от данного визита, передает 24 Канал со ссылкой на профиль Джонса в соцсети Х.

Читайте также Президентом World Boxing стал Геннадий Головкин: что он говорил о войне в Украине

Кто пригласил Джонса в Чечню?

В Чечне бывшему чемпиону UFC дали пострелять из экзотического оружия. Также он отметил местное гостеприимство.

Это было круто. Меня пригласил президент Кадыров. Я провел день, празднуя 18-летие его сына, мне разрешили пострелять из экзотического оружия, больше всего понравился РПГ. Меня еще никогда так не угощали – ел, как король,

– сказал Джонс.

Отметим, что совладелец промоушена ММА Hype FC Альфредо Аудиторе, который сопровождал Джонса во время поездки в Чечню рассказал в своем профиле в инстаграме, что у Джона теперь есть собственная недвижимость в Грозном. Экс-чемпион приобрел квартиру.



Джонс купил квартиру в Грозном / Скриншот из инстаграма Аудиторе

Что известно о Джоне Джонсе?

38-летний американский боец, который с 16 ноября 2024 года не выходил в октагон. В этот день Джонс одолел земляка Стипе Миочича в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Джонс закончил профессиональную карьеру. Однако впоследствии сам Джон заверил, что стремится провести бой в Белом доме. Речь идет о возможной встрече с бразильцем Алексом Перейрой.

За его спиной 30 боев – 28 побед (11 – нокаутом) при одном поражении. Еще один поединок закончился ничьей.

Отметим, что президент США Дональд Трамп объявил дату проведения супершоу UFC в Белом доме. Турнир запланирован на 14 июня 2026 года. Ожидается, что одиозный ирландец Конор МакГрегор может стать главным хедлайнером шоу.