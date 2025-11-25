Поїхав не з порожніми руками: відомий боєць із США постріляв у Чечні на запрошення Кадирова

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Джон Джонс поповнив список проросійських спортсменів. Відомий боєць змішаних єдиноборств відвідав Чечню.

Джон Джонс приїхав у Чечню на запрошення президента Рамзана Кадирова, син якого у той день святкував своє 18-річчя. Відомий боєць не приховував свого захоплення від даного візиту, передає 24 Канал із посиланням на профіль Джонса у соцмережі Х.

Хто запросив Джонса у Чечню?

У Чечні колишній чемпіон UFC дали постріляти із екзотичної зброї. Також він відзначив місцеву гостинність.

Це було круто. Мене запросив президент Кадиров. Я провів день, святкуючи 18-річчя його сина, мені дозволили постріляти з екзотичної зброї, найбільше сподобався РПГ. Мене ще ніколи так не пригощали – їв, як король,

– сказав Джонс.

Відзначимо, що співвласник промоушена ММА Hype FC Альфредо Аудиторе, який супроводжував Джонса під час поїздки у Чечню розповів у своєму профілі в інстаграмі, що у Джона тепер є власна нерухомість у Грозному. Ексчемпіон придбав квартиру.



Джонс купив квартиру у Грозному / Скриншот із інстаграму Аудиторе

Що відомо про Джона Джонса?

38-річний американський боєць, який із 16 листопада 2024 року не виходив в октагон. У цей день Джонс здолав земляка Стіпе Міочича у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялось, що Джонс закінчив професійну кар'єру. Однак згодом сам Джон запевнив, що прагне провести бій у Білому домі. Мова йде про можливу зустріч із бразильцем Алексом Перейрою.

За його спиною 30 боїв – 28 перемог (11 – нокаутом) при одній поразці. Ще один двобій закінчився нічиєю.

Відзначимо, що президент США Дональд Трамп оголосив дату проведення супершоу UFC у Білому домі. Турнір запланований на 14 червня 2026 року. Очікується, що одіозний ірландець Конор МакГрегор може стати головним хедлайнером шоу.