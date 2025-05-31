Легенда МЮ завершил карьеру: он последний из состава, кто выигрывал АПЛ с "красными дьяволами"
- Джонни Эванс, 37-летний защитник и воспитанник Манчестер Юнайтед, объявил о завершении игровой карьеры после окончания контракта с клубом.
- Эванс дебютировал за МЮ в 2006 году, играл под руководством сэра Алекса Фергюсона, провел 541 матч на клубном уровне, добыл 14 трофеев, и сыграл 107 матчей за сборную Северной Ирландии.
Манчестер Юнайтед провалился в сезоне-2024/2025. Руководство клуба недовольно выступлениями своей команды и готово к глобальной перестройке состава.
Одним из тех, кого не будет в команде со следующей кампании является защитник Джонни Эванс. У него закончился контракт и стороны не продлили соглашение.
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Повесил бутсы на гвоздь
Более того, 37-летний футболист решил не искать себе новый клуб. Он объявил о завершении игровой карьеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.
Отметим, что североирландец является воспитанником "красных дьяволов". Он дебютировал за манкунианцев в далеком 2006 году.
Эванс играл под руководством выдающегося сэра Алекса Фергюсона и был последним из нынешнего состава Манчестер Юнайтед, кто выигрывал с клубом АПЛ и Лигу чемпионов. В 2015 году он покинул "красных дьяволов", но вернулся в 2023-м.
Всего на клубном уровне опытный защитник провел 541 матч, из которых 241 в составе МЮ. В них он забил 24 гола и отдал 16 результативных передач, завоевав суммарно 14 трофеев.
К слову. Также Джонни Эванс сыграл 107 поединков в составе Северной Ирландии. Это четвертый показатель в истории этой сборной.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно руководство Манчестер Юнайтед выделило лишь четырех игроков, которые являются неприкосновенными и точно не покинут клуб. Уже известно, что "красных дьяволов" покинули Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен.