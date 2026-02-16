На личной странице в инстаграм американский фигурист Вейр опубликовал видео, где позирует в вышиванке. К сообщению он добавил трек украинского артиста Артема Пивоварова – "Ой на горі".

Что известно о Джонни Вейре?

Как пишут в открытых источниках, в 1994 году он вдохновился фигурным катанием после того, как наблюдал за соревнованиями Оксаны Баюл на Зимних Олимпийских играх 1994 года.

В то время этот вид спорта приобретал популярность.

На протяжении своей спортивной карьеры он трижды становился чемпионом США (2004, 2005, 2006 годы), а на чемпионате мира 2008 года получил бронзовую медаль.

Вейр представлял США на двух зимних Олимпийских играх – 2006 в Турине и 2010 в Ванкувере.

После завершения соревновательной карьеры Вейр не оставил мир спорта: он стал комментатором и экспертом по фигурному катанию на телевидении, работая на NBC во время трансляций Олимпийских игр и мировых чемпионатов.

Как еще Джонни Вейр поддерживал Украину?

