На особистій сторінці в інстаграм американський фігурист Вейр опублікував відео, де позує у вишиванці. До допису він додав трек українського артиста Артема Пивоварова – "Ой на горі".
Що відомо про Джонні Вейра?
Як пишуть у відкритих дерелах, в 1994 році він надихнувся фігурним катанням після того, як спостерігав за змаганнями Оксани Баюл на Зимових Олімпійських іграх 1994 року.
У той час цей вид спорту набував популярності.
Протягом своєї спортивної кар'єри він тричі ставав чемпіоном США (2004, 2005, 2006 роки), а на чемпіонаті світу 2008 року здобув бронзову медаль.
Вейр представляв США на двох зимових Олімпійських іграх – 2006 у Турині та 2010 у Ванкувері.
Після завершення змагальної кар'єри Вейр не залишив світ спорту: він став коментатором і експертом з фігурного катання на телебаченні, працюючи на NBC під час трансляцій Олімпійських ігор і світових чемпіонатів.
Як ще Джонні Вейр підтримував Україну?
- Відео у вишиванці під пісню Артема Пивоварова
- Тренування під пісню гурту "KAZKA"
- Пост в підтримку України
Як проходить фігурне катання на Олімпіаді-2026?
У чоловічому одиночному розряді виграв Михайло Шайдоров, ставши першим спортсменом з Казахстану, який здобув олімпійське золото у фігурному катанні. Срібло здобув японець Юма Кагіяма, а бронзу – його співвітчизник Шун Сато.
У спортивних танцях на льоду перемогу здобули французькі танцюристи Лоренс Фурньє-Бодрі та Гійом Цізерон. Срібло отримали американці Медісон Чок та Еван Бейтс, а бронзу – канадська пара Пайпер Гіллс та Пол Пуаріє.
У парному катанні після короткої програми лідирують Мінерва Фаб'єн Хазе та Нікіта Володін із Німеччини, випереджаючи грузинську пару Анастасію Метелкіну та Лука Берулава та канадських фігуристів Лію Перейру і Трентта Мішо.