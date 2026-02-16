Известный американский фигурист поддержал Украину во время Олимпиады, надев вышиванку
- Джонни Вейр поддержал Украину на Олимпиаде 2026, надев вышиванку и опубликовав видео с песней Артема Пивоварова.
- Вейр, трехкратный чемпион США и комментатор NBC, ранее поддерживал Украину через тренировки под песню "KAZKA" и посты в соцсетях.
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию и бронзовый призер чемпионата мира 2008 года Джонни Вейр появился на Олимпийских играх 2026 года в вышиванке. Таким образом он публично выразил поддержку Украине.
На личной странице в инстаграм американский фигурист Вейр опубликовал видео, где позирует в вышиванке. К сообщению он добавил трек украинского артиста Артема Пивоварова – "Ой на горі".
Что известно о Джонни Вейре?
Как пишут в открытых источниках, в 1994 году он вдохновился фигурным катанием после того, как наблюдал за соревнованиями Оксаны Баюл на Зимних Олимпийских играх 1994 года.
В то время этот вид спорта приобретал популярность.
На протяжении своей спортивной карьеры он трижды становился чемпионом США (2004, 2005, 2006 годы), а на чемпионате мира 2008 года получил бронзовую медаль.
Вейр представлял США на двух зимних Олимпийских играх – 2006 в Турине и 2010 в Ванкувере.
После завершения соревновательной карьеры Вейр не оставил мир спорта: он стал комментатором и экспертом по фигурному катанию на телевидении, работая на NBC во время трансляций Олимпийских игр и мировых чемпионатов.
Как еще Джонни Вейр поддерживал Украину?
- Видео в вышиванке под песню Артема Пивоварова
- Тренировка под песню группы "KAZKA"
- Пост в поддержку Украины
Как проходит фигурное катание на Олимпиаде-2026?
В мужском одиночном разряде выиграл Михаил Шайдоров, став первым спортсменом из Казахстана, который получил олимпийское золото в фигурном катании. Серебро завоевал японец Юма Кагияма, а бронзу – его соотечественник Шун Сато.
В спортивных танцах на льду победу одержали французские танцоры Лоренс Фурнье-Бодри и Гийом Цизерон. Серебро получили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а бронзу – канадская пара Пайпер Гиллс и Пол Пуарие.
В парном катании после короткой программы лидируют Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии,, опережая грузинскую пару Анастасию Метелкину и Луку Берулаву и канадских фигуристов Лию Перейру и Трентта Мишо.