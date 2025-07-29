Более того, Александр Усик остался непобежденным, одержав 24 победу в 24 боях в профессиональном ринге. Рой Джонс-младший рассказал, как можно одолеть Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

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Как Джонс дрался бы против Усика?

Рой Джонс-младший заявил, что в своем прайме одолел бы Александра Усика в очном противостоянии. Бывший чемпион мира отметил, что обязательно бы нашел вариант, как побить украинского боксера.

Американец отметил, что все другие боксеры сдались в бою с Александром Усиком, чего бы не сделал он. Джонс-младший также внес украинского чемпиона в когорту величайших бойцов.

Я знаю, что именно мне нужно было бы сделать, как бы я вел бой, но я не буду это раскрывать, потому что это задача его соперников. Не собираюсь делать это за них. Я считаю его великим. Он смог зачистить две весовые категории. И, кстати, его до сих пор никто не победил. Он непобедимый,

– сказал Джонс-младший.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион не оставил шансов британскому боксеру, нокаутировав его в пятом раунде.

К слову. Рой Джонс-младший является фанатом Владимира Путина. Более того, бывший чемпион мира из Соединенных Штатов Америки имеет российский паспорт.

Ранее сообщали о том, что Рас Анбер высказался об ударе Александра Усика, которым боксер вырубил Даниэля Дюбуа. Катмен украинского чемпиона отметил, что это был их секрет.