Джеймс Али Башир прокомментировал реванш Усик – Дюбуа. Бывший тренер Короля хевивейта назвал главную ошибку британского боксера в поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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В чем ошибка Дюбуа?

Джеймс Али Башир раскритиковал команду Даниэля Дюбуа, которая не думала о реванше с Александром Усиком. Тренер считает, что в лагере британского боксера сосредоточились на первом бою и на том, что может произойти во втором.

Али Башир поставил себя на место команды Дюбуа, заявив, что сконцентрировался бы только на реванше против Усика, чтобы все эмоциональные вещи не отвлекали боксера. Специалист высказался о вечеринке британца перед боем.

Как профессиональный тренер, я бы никогда не позволил подобного. Мой боец не должен был бы участвовать в чем-то подобном – это не мой подход. Я в боксе уже более 50 лет и никогда бы не поддержал такую глупость. Более того, я вообще с таким еще не сталкивался,

– сказал Башир.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде поединка на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось о том, что Тони Беллью оценил наследие Усика после победы украинца в реванше против Даниэля Дюбуа. Бывший чемпион мира назвал Александра феноменом бокса.