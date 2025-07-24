Теперь украинский боксер владеет всеми главными титулами супертяжелого веса. Однако на чемпионские пояса Александра Усика остаются другие претенденты, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Сможет ли Паркер победить Усика?

Карл Фроч считает, что Джозеф Паркер заслужил драться против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. По словам эксперта, боксер из Новой Зеландии все сделал, чтобы добраться до боя за трон хевивейта.

Фроч отметил, что поединок между Александром Усиком и Джозефом Паркером был бы довольно интересен. Бывший чемпион мира подчеркнул сильные стороны боксеров, но и вспомнил поражения новозеландского боксера.

Он проиграл Диллиану Уайту несколько лет назад, его побеждали люди, которые на самом деле не годятся Усику в подметки. И я не критикую Джозефа Паркера. Я считаю, что если кто-то заслуживает на бой с Усиком, так это он. Он заслуживает свой чек. Но кто-то искренне дает Паркеру шансы против Усика? Потому что я – нет. Я не думаю, что это реально,

– сказал Фроч.

Джозеф Паркер в последний раз дрался в феврале 2025 года. Новозеландец встретился в бою с Мартином Баколе, который заменил Дюбуа, снявшегося с поединка из-за болезни. Претендент на пояс Усика нокаутировал конголезского супертяжеловеса во 2 раунде.

Ранее сообщали, что ESPN обновил рейтинг P4P после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер остался в топе лучших боксеров независимо от весовой категории.