Тепер український боксер володіє усіма головними титулами надважкої ваги. Проте на чемпіонські пояси Олександра Усика залишаються інші претенденти, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Чи зможе Паркер перемогти Усика?

Карл Фроч вважає, що Джозеф Паркер заслужив битись проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. Зі слів експерта, боксер з Нової Зеландії все зробив, аби дістатись до бою за трон хевівейту.

Фроч наголосив, що поєдинок між Олександром Усиком та Джозефом Паркером був би доволі цікавий. Колишній чемпіон світу підкреслив сильні сторони боксерів, але й пригадав поразки новозеландського боксера.

Він програв Ділліану Вайту кілька років тому, його перемагали люди, які насправді не годяться Усику в підметки. І я не критикую Джозефа Паркера. Я вважаю, що якщо хтось заслуговує на бій з Усиком, так це він. Він заслуговує на свій чек. Але хтось щиро дає Паркеру шанси проти Усика? Тому що я – ні. Я не думаю, що це реально,

– сказав Фроч.

Джозеф Паркер востаннє бився у лютому 2025 року. Новозеландець зустрівся у бою з Мартіном Баколе, який замінив Дюбуа, що знявся з поєдинку через хворобу. Претендент на пояс Усика нокаутував конголезького супертяжа у 2 раунді.

Раніше повідомляли, що ESPN поновив рейтинг P4P після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Український боксер залишився у топі найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.