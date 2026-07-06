Игрок сборной Англии попал в больницу из-за курьеза с рекламным щитом

Бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон не принимал участия в матче 1/8 финала чемпионата мира между Англией и Мексикой. Однако именно о нем после встречи говорили чуть ли не больше, чем о героях матча Джуде Беллингеме и Гарри Кейне.

Дело в том, как полузащитник вел себя после празднования выхода в четвертьфинал. Для него это обернулось поездкой в больницу, пишет 24 Канал.

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Что случилось с Хендерсоном?

После того как игроки сборной Англии направились к трибунам, чтобы вместе с болельщиками насладиться успехом в тяжелом матче с мексиканцами, Хендерсон возвращался на поле, перепрыгивая через рекламный щит. В этот момент он споткнулся и упал, крайне неудачно приземлившись на руку.

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Jordan Henderson FELL after jumping over the advertising barrier and had to be carried out in a STRETCHER.



Rumors say he has suffered a potential arm fracture and could miss the rest of the World Cup. pic.twitter.com/02UD3tzg8P – Polymarket FC (@PolymarketFC) July 6, 2026

То, что сначала казалось забавным, на самом деле оказалось очень серьезной травмой. Хендерсон не смог самостоятельно покинуть поле, медицинская бригада использовала носилки; кроме того, очевидцы говорят, что игроку через маску подавали кислород – стадион "Ацтека" расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря, и там дыхание затруднено даже в обычных условиях.

Jordan Henderson played zero minutes against Mexico, but still managed to get a yellow card and pickup an injury requiring him to leave on a stretcher and be taken to hospital.



That's what the altitude of the Azteca does to you! pic.twitter.com/37QHwNC7jX – Pie Sports Booze PARODY (@piesportsbooze) July 6, 2026

В итоге главный тренер "трех львов" Томас Тухель сообщил, что полузащитник был доставлен в больницу. У него повреждение запястья, которое "выглядит очень плохо", возможно, произошел перелом. Вполне вероятно, что для Хендерсона этот чемпионат мира уже закончился.

Бывший капитан "Ливерпуля", который сейчас выступает за "Брентфорд", провел на поле в составе британской команды на этом чемпионате мира всего шесть минут в матче группового этапа против Панамы, который англичане выиграли со счетом 3:0.