Любимую Роналду захейтили перед свадьбой – Джорджина резко ответила

Известная инфлюенсерша и невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес красноречиво обратилась к интернет-критикам. Знаменитость ответила на оскорбления.

Испано-аргентинская модель обратила внимание на тех, кто критикует ее за изменения во внешности. О реакции Джорджины на критику рассказывает 24 Канал.

Что сказала невеста Роналду

Очевидно, Джорджина решила отреагировать на ряд комментариев в свой адрес, которые пользователи оставляли по поводу ее внешности во время отдыха.

Мое тело будет меняться, как меняется тело всех женщин. И я надеюсь, что оно будет продолжать это делать еще в течение многих лет, потому что это будет означать, что я все еще жива,

– написала Родригес.

Джорджина отметила, что обсуждала это с Криштиану Роналду, с которым вскоре сыграет свадьбу, и получила от него полную поддержку.

"У меня шестеро замечательных детей, трое из них – девочки, которые когда-нибудь станут большими женщинами. И если есть что-то, чему я хочу их научить – вместе с Кришем, которым я глубоко горжусь за те ценности, которые он передает как отец и как мужчина, – это то, что ценность человека никогда не может зависеть от внешности или от мнения незнакомцев", – написала Родригес.

Я обсуждала это с Кришем и сказала ему: "Меня беспокоит, что сейчас меня называют толстой, потому что я живу за счет своего имиджа". А он ответил: "Ты не живешь за счет своего имиджа. Ты живешь тем, кем ты есть. Идеальной женщиной,

– добавила Джорджина.

Родригес также отметила, что ее жених считает нормальным явлением зависть некоторых людей к своей будущей жене.

Когда состоится свадьба пары и что известно

Отметим, что о отношениях Криштиану Роналду и Джорджины Родригес стало известно в начале 2017 года. В 2025 году пара решила обручиться.

Их свадьба должна состояться 8 августа в городе Фуншал на Мадейре. Среди приглашенных футбольных коллег Криштиану ожидают увидеть Рио Фердинанда, Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и Родриго.

Правда, пока нет точного списка гостей. Известно, что всех будущих гостей просят прийти в черном.