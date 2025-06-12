Очаровательная возлюбленная Роналду в обтягивающем платье посетила вечеринку в Мадриде

Джорджина Родригес недавно посетила вечеринку в Мадриде. Мероприятие было организовано в честь 10-летия работы Netflix в Испании.

Возлюбленная Криштиану Роналду посетила ивент в эффектном образе. Испанская модель на собственной странице в инстаграме поделилась фотографиями с события, сообщает 24 канал.

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Родригес свела на себе взгляды публики

Джорджина Родригес прошла по красной дорожке в обтягивающем черном платье. Взгляды публики были прикованы к роскошному образу возлюбленной Криштиану Роналду.

Длинные черные каблуки идеально дополнили очаровательный вид испанской модели. Драгоценные аксессуары добавили шарма и изысканности невероятной Джорджине.

Родригес на вечеринке Netflix / Фото из инстаграма модели

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду начали отношения в 2016 году. Пара вместе воспитывает пятерых детей: Криштиану Роналду-младшего, и Матео и Еву, которых родила суррогатная мать, а также общих дочерей – Алану и Беллу.

Ранее сообщали, что Джорджина Родригес в роскошном образе прогулялась по Нью-Йорку, отказавшись от брюк и юбки.