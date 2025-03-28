Невероятный камбэк: игрок НБА со своей половины забросил победный "базер" – эмоциональное видео
- Чикаго Буллз совершили драматический камбэк и победили Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 119:117, благодаря точному броску Джоша Гидди со своей половины площадки.
- Эта победа стала четвертой подряд для Чикаго Буллз, которые сейчас занимают девятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
В пятницу, 28 марта, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Чикаго Буллз дома принимал Лос-Анджелес Лейкерс.
Этот поединок выдался чрезвычайно драматичным. Он закончился невероятным камбэком от хозяев, которые во время последней четверти уступали с разницей в 20 очков, сообщает 24 Канал.
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Фантастическая концовка матча
"Буллз" постепенно приближались к "Лейкерс". За 10 секунд до конца финальной четверти они проигрывали лишь в два очка.
После этого Леброн Джеймс сделал неточную передачу при вводе мяча. Хозяева его перехватили и забросили трехочковый, выйдя впервые вперед во второй половине матча.
Но уже в следующей атаке Остин Ривз сделал данк и казалось, что принес гостям победу за 3,3 секунды до финальной сирены – 117:116. Однако впереди зрителей ожидала настоящая изюминка этой встречи.
Джош Гидди отыгрался с партнером и успел сделать бросок со своей половины площадки за мгновение до того, как прозвучала сирена. Он попал в корзину и принес Чикаго Буллз победу со счетом 119:117.
Эпическая концовка матча Чикаго Буллз – Лос-Анджелес Лейкерс: смотрите видео
Отметим, что эта победа стала четвертой подряд для "Буллз". Они занимают сейчас девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.