"Больше вопросов к мозгу": спортивный врач оценил травму Пола после нокаута от Джошуа
- Джейк Пол получил серьезную травму челюсти после нокаута от Энтони Джошуа, что потребовала операции по установке титановых пластин.
- Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия сотрясения мозга у Пола, который не является профессиональным спортсменом.
В ночь с 19 на 20 декабря в Майами на арене "Kaseya Centre" состоялся большой вечер бокса. Его главным событием стал бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
Британский супертяж брутально нокаутировал блогера, сломав тому челюсть. Эту травму прокомментировал известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hospital Pass.
К теме Джошуа – Пол: результат и видеообзор огненного боя в США
Что сказал Бабелюк о травме Пола?
Он оценил травму американского шоумена, отметив, что это очень серьезное повреждение. Украинец рассказал, сколько времени нужно будет Полу на восстановление от этой травмы.
"Двойной перелом челюсти – это, конечно, очень показательно. Что происходит, когда профи боксер встречается с ютубером. Эти удары в челюсть – это совсем не шутки. Ввиду смещения зубов и видимый перелом челюсти – было бы желательно прооперировать эту историю, чтобы не иметь отдаленных негативных последствий", – заявил Бабелюк.
При этом Дмитрий обратил внимание на другое. Он считает, что повреждение челюсти в таком случае может быть не самым страшным.
Но, в целом, все это не должно было бы заживать дольше, чем 6 – 8 недель. Здесь больше вопросов к мозгу и последствий такого жесткого сотрясения у человека, который не является профессиональным спортсменом,
– написал врач
Справка. В конце концов Джейку сделали операцию. Ему вставили по две титановые пластины с каждой стороны и вырвали несколько зубов для восстановления структуры челюсти.
Отметим, что после поединка Пол отдал должное своему сопернику. Несмотря на поражение, он не собирается останавливаться и назвал амбициозную цель на будущее.
Кто такой Джейк Пол?
Американец в юном возрасте начал карьеру блогера и получил известность в видеоприложении Vine. Сейчас является известным шоуменом, имея более 20 миллионов подписчиков как на собственном ютуб-канале, так и в инстаграме.
С 2020 года строит также карьеру в боксе. Всего на профи-ринге уже провел 14 поединков, в которых одержал 12 побед (данные BoxRec).
Среди его соперников был, в частности, Майк Тайсон. В ноябре 2024 года блогер победил легендарного боксера единогласным решением судей.
Ранее американец бросал вызов и Александру Усику. Существует вероятность, что они в будущем могут провести бой в октагоне по правилам MMA.