"Больше вопросов к мозгу": спортивный врач оценил травму Пола после нокаута от Джошуа

В ночь с 19 на 20 декабря в Майами на арене "Kaseya Centre" состоялся большой вечер бокса. Его главным событием стал бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

Британский супертяж брутально нокаутировал блогера, сломав тому челюсть. Эту травму прокомментировал известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hospital Pass.

Что сказал Бабелюк о травме Пола?

Он оценил травму американского шоумена, отметив, что это очень серьезное повреждение. Украинец рассказал, сколько времени нужно будет Полу на восстановление от этой травмы.

"Двойной перелом челюсти – это, конечно, очень показательно. Что происходит, когда профи боксер встречается с ютубером. Эти удары в челюсть – это совсем не шутки. Ввиду смещения зубов и видимый перелом челюсти – было бы желательно прооперировать эту историю, чтобы не иметь отдаленных негативных последствий", – заявил Бабелюк.

При этом Дмитрий обратил внимание на другое. Он считает, что повреждение челюсти в таком случае может быть не самым страшным.

Но, в целом, все это не должно было бы заживать дольше, чем 6 – 8 недель. Здесь больше вопросов к мозгу и последствий такого жесткого сотрясения у человека, который не является профессиональным спортсменом,

– написал врач

Справка. В конце концов Джейку сделали операцию. Ему вставили по две титановые пластины с каждой стороны и вырвали несколько зубов для восстановления структуры челюсти.

Отметим, что после поединка Пол отдал должное своему сопернику. Несмотря на поражение, он не собирается останавливаться и назвал амбициозную цель на будущее.

Кто такой Джейк Пол?