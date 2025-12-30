"Мое сердце с ним": Кличко щемяще отреагировал на жуткую аварию с Джошуа
- Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии 29 декабря 2025 года.
- Владимир Кличко выразил соболезнования и поддержку Джошуа, назвав его примером достоинства, который заслуживает уважения.
Энтони Джошуа 29 декабря 2025 года попал в смертельное ДТП в Нигерии. Владимир Кличко был одним из тех представителей бокса, который не обошел своим вниманием ужасную аварию с британцем.
Владимир Кличко на своей странице в соцсети Х выразил соболезнования и поддержку Энтони Джошуа и его друзьям. Украинец в своей публикации вспомнил, как в прошлом боксировал против британского супертяжеловеса, пишет 24 Канал.
Как на аварию с Джошуа отреагировал Кличко?
Кличко-младший отметил, что Джошуа является настоящим примером достоинства, который заслуживает наибольшего к себе уважения. Владимир добавил, что его сердце с Эй Джеем и его близкими в это сложное для британца время.
Мне глубоко грустно слышать об Эй Джее и его близком кругу друзей. Имея честь провести незабываемый бой с ним, я всегда считал Энтони настоящим примером достоинства, который заслуживает моего наивысшего уважения. Мое сердце с ним – я желаю ему и его близким всего наилучшего в это трудное время,
– написал Владимир.
К слову. В апреле 2017-го Владимир Кличко провел бой против Джошуа на лондонском "Уэмбли". Украинец досрочно проиграл в 11-м раунде и потерял вакантные титулы WBA и IBO.
Также на аварию с участием Энтони отреагировал Александр Усик.
В каком состоянии Джошуа?
К счастью, Энтони, который сидел позади водителя, получил лишь незначительные травмы. Его сразу госпитализировали в одну из неназванных больниц.
Как сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, боксер в сознании и в стабильном состоянии. Джошуа будет продолжать находиться под постоянным наблюдением медиков.
Напомним, что Джошуа отправился в Нигерию, где отдыхал после победного боя над Джейком Полом.
Что известно о ДТП с участием боксера?
Смертельная авария произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун. Внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, превысил скорость, потерял управление во время обгона и влетел в грузовик, который был припаркован на обочине. О превышении скорости элитного авто сообщили в Федеральном корпусе безопасности дорожного движения Нигерии.
К сожалению, не обошлось без погибших. Двое пассажиров Lexus, которые были тренерами Энтони, погибли.
Президент Нигерии Бола Тинубу прокомментировал аварию и рассказал, что уже имел разговор с Джошуа.