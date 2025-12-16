Джошуа признался, почему на самом деле решил работать с командой Усика
- Энтони Джошуа начал работать с командой Александра Усика, чтобы вернуться на вершину, усовершенствовать свою физическую форму и окружить себя победителями.
- Возвращение Джошуа на ринг состоится 19 декабря в Майами против Джейка Пола, с боем в восемь раундов, который будет транслироваться на Netflix.
Энтони Джошуа в течение длительного времени считался одним из лучших супертяжей своего поколения. Однако в последних десяти боях он потерпел четыре поражения, из-за чего несколько потерял свои позиции.
После крайнего фиаско он решил изменить подход к тренировкам и начал работать с командой Александра Усика. Британский боксер на своем ютуб-канале рассказал, почему пошел на такой шаг, информирует 24 Канал.
Что сказал Джошуа о тренировках с командой Усика?
Бывший чемпион мира признался, что снова хочет вернуться на вершину. Он объяснил, чем руководствовался при выборе новых тренеров.
Я сделал шаг в тень. Я должен работать над собой и перетасовать свои карты. Интересно, что через 12 месяцев я снова оказался на тренировках в Валенсии с командой, которая тренировала Ломаченко и Усика. Послушайте, если вы хотите побеждать, окружите себя победителями. Они – победители,
– заявил Эй Джей.
Британец добавил, что для выхода на новый уровень ему нужно усовершенствовать свою физическую форму и команда Усика способна в этом помочь. Он подчеркнул, чтобы соревноваться на элитном уровне и быть в 12-м раунде таким же хорошим, как и в первом, нужно много упорного труда.
"Это было сложно, но тело адаптируется. Надо принять вызов. И я скажу так: тренер показывает мне свою заботу упорным трудом. Я тренируюсь не просто для соревнований. Я тренируюсь, потому что мне нравятся тренировки. Теперь, когда речь идет о тренировках для соревнований, я всегда буду упорно работать, независимо от того, кто это, потому что это просто в моей ДНК. Мы упорно работаем. Каждый лагерь и тренировки должны становиться лучше", – сказал Джошуа.
Справка. Джошуа в последний раз дрался 21 сентября 2024 года. Тогда в битве за чемпионский пояс IBF он сенсационно проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом уже в пятом раунде.
Что известно о следующем бое Джошуа?
После этого Эй Джей восстанавливался от травмы и перенес операцию на руке. Его возвращение на ринг состоится 19 декабря, а соперником станет американский шоумен Джейк Пол.
Бойцы проведут очное противостояние в Майами. Оно будет иметь официальный статус и будет учитываться в рекорд боксеров.
Поединок пройдет по нестандартному формату в восемь раундов с перчатками 10 унций. Трансляция боя будет доступна на Netflix.
Что известно о карьере Джошуа?
Британец имел прекрасную любительскую карьеру, вершиной которой стала победа на Олимпиаде-2012.
После этого дебютировал на профи-ринге и в 2016 году стал чемпионом мира по версии IBF.
Имел шесть успешных защит титула, в частности, против Владимира Кличко, который после того поражения повесил перчатки на гвоздь.
Всего провел 32 боя. В них одержал 28 побед при четырех поражениях, два из которых от Александра Усика (данные BoxRec).
Ожидается, что уже в 2026 году Эй Джей проведет один из самых ожидаемых поединков последнего десятилетия. Ранее появился инсайд о его битве с Тайсоном Фьюри и сейчас все идет к тому, что она действительно будет организована.