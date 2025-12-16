Джошуа признался, почему на самом деле решил работать с командой Усика

Энтони Джошуа в течение длительного времени считался одним из лучших супертяжей своего поколения. Однако в последних десяти боях он потерпел четыре поражения, из-за чего несколько потерял свои позиции.

После крайнего фиаско он решил изменить подход к тренировкам и начал работать с командой Александра Усика. Британский боксер на своем ютуб-канале рассказал, почему пошел на такой шаг, информирует 24 Канал.

Что сказал Джошуа о тренировках с командой Усика?

Бывший чемпион мира признался, что снова хочет вернуться на вершину. Он объяснил, чем руководствовался при выборе новых тренеров.

Я сделал шаг в тень. Я должен работать над собой и перетасовать свои карты. Интересно, что через 12 месяцев я снова оказался на тренировках в Валенсии с командой, которая тренировала Ломаченко и Усика. Послушайте, если вы хотите побеждать, окружите себя победителями. Они – победители,

– заявил Эй Джей.

Британец добавил, что для выхода на новый уровень ему нужно усовершенствовать свою физическую форму и команда Усика способна в этом помочь. Он подчеркнул, чтобы соревноваться на элитном уровне и быть в 12-м раунде таким же хорошим, как и в первом, нужно много упорного труда.

"Это было сложно, но тело адаптируется. Надо принять вызов. И я скажу так: тренер показывает мне свою заботу упорным трудом. Я тренируюсь не просто для соревнований. Я тренируюсь, потому что мне нравятся тренировки. Теперь, когда речь идет о тренировках для соревнований, я всегда буду упорно работать, независимо от того, кто это, потому что это просто в моей ДНК. Мы упорно работаем. Каждый лагерь и тренировки должны становиться лучше", – сказал Джошуа.

Справка. Джошуа в последний раз дрался 21 сентября 2024 года. Тогда в битве за чемпионский пояс IBF он сенсационно проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом уже в пятом раунде.

Что известно о следующем бое Джошуа?

После этого Эй Джей восстанавливался от травмы и перенес операцию на руке. Его возвращение на ринг состоится 19 декабря, а соперником станет американский шоумен Джейк Пол.

Бойцы проведут очное противостояние в Майами. Оно будет иметь официальный статус и будет учитываться в рекорд боксеров.

Поединок пройдет по нестандартному формату в восемь раундов с перчатками 10 унций. Трансляция боя будет доступна на Netflix.

Что известно о карьере Джошуа?