Промоутер Джошуа шокировал реакцией на завершение карьеры боксера, который едва не погиб в ДТП
- Энтони Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП, в котором погибли его двое тренеров.
- Промоутер Эдди Хирн и компания не прокомментировали заявления о завершении карьеры Джошуа.
В СМИ появилась информация об окончании карьеры Энтони Джошуа. Вроде бы такое решение британский супертяжеловес принял после смертельного ДТП, которое случилось с ним в конце 2025 года.
В результате аварии погибли его двое тренеров, которые были одновременно близкими друзьями. После чего дядя Джошуа заявил, что Эй Джей больше никогда не выйдет в ринг. На данные слова отреагировал промоутер боксера Эдди Хирн, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
Вот это да Мародеры похитили ценную вещь у Энтони Джошуа после жуткой аварии в Нигерии
Опроверг ли Хирн новость об уходе Джошуа из бокса?
По информации издания, представитель британского супертяжеловеса и его компания никак не прокомментировали слова дяди Энтони. Они воздерживаются от комментариев по теме окончания карьеры Джошуа.
Как в семье Джошуа сообщили об окончании карьеры?
Дядя боксера Адедамола Джошуа рассказал, как семья реагирует на поединки Энтони. Также родственник титулованного боксера намекнул на окончание карьеры Эй Джея. Его семья со счастливым эмоциями встретила такое решение Энтони.
"Каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", – процитировало слова дяди Джошуа портал The Punch.
Что известно об аварии, которая повлияла на Джошуа?
Смертельная авария с боксером произошла на автомагистрали Лагос-Ибидан в Макуни, штат Огун 29 декабря 2025 года. Была информация, что внедорожным Lexus, в котором находился Энтони, превысил скорость, пошел на обгон и влетел в припаркованный на обочине грузовик.
Джошуа чудом выжил, ведь за мгновение до этого пересел с переднего сиденья автомобиля на заднее, оказавшись за спиной водителя, который также выжил в этом смертельном ДТП.
Отметим, что обоих уже выписали из больницы. Если Джошуа отправился восстанавливаться в собственный дом в Нигерии, то водителя внедорожника взяли под стражу. Ему предъявили аж четыре обвинения.
Энтони вместе с мамой съездил в похоронное бюро, где они почтили погибших перед репатриацией тел в Великобританию.
Портал The Guardian Nigeria сообщал, что есть две вероятные причины аварии – превышение скорости и техническая неисправность (внезапный прорыв шины). Однако первую причину отвергает сын водителя. Он заверил, что его отец уже не первый год возит Джошуа, поэтому не превышал скорость.