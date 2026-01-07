В результате аварии погибли его двое тренеров, которые были одновременно близкими друзьями. После чего дядя Джошуа заявил, что Эй Джей больше никогда не выйдет в ринг. На данные слова отреагировал промоутер боксера Эдди Хирн, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Вот это да Мародеры похитили ценную вещь у Энтони Джошуа после жуткой аварии в Нигерии

Опроверг ли Хирн новость об уходе Джошуа из бокса?

По информации издания, представитель британского супертяжеловеса и его компания никак не прокомментировали слова дяди Энтони. Они воздерживаются от комментариев по теме окончания карьеры Джошуа.

Как в семье Джошуа сообщили об окончании карьеры?

Дядя боксера Адедамола Джошуа рассказал, как семья реагирует на поединки Энтони. Также родственник титулованного боксера намекнул на окончание карьеры Эй Джея. Его семья со счастливым эмоциями встретила такое решение Энтони.

"Каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", – процитировало слова дяди Джошуа портал The Punch.

Что известно об аварии, которая повлияла на Джошуа?