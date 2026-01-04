Автомобиль с британцем врезался в грузовик, в результате чего погибли два человека. Сам Джошуа выжил, но все равно неприятности продолжили его преследовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ACD MMA.
По теме Джошуа попал в смертельное ДТП: что известно о состоянии боксера
Что произошло после ДТП с Джошуа?
Как рассказал дядя Энтони, у боксера украли телефон на месте аварии. Он эмоционально осудил непрофессиональные действия правоохранителей во время и после ДТП.
Когда люди должны были помочь, вы видите, как они достают телефоны, чтобы снимать видео. Более того, они воруют у пострадавших. Это неправильно. Даже телефон Джошуа был похищен во время аварии. Такое поведение должно быть наказано. Полиция должна вовремя прибыть на место ДТП и ограничивать территорию. Осуждаю халатное отношение правительства ко всему, что связано с экстренными ситуациями,
– рассказал родственник Джошуа.
Известно, что причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем, где находился "Эй-Джей". Тот посетил Нигерию, которая является для него второй Родиной, во время отпуска. Sky Sports сообщает, что водителю уже предъявлены обвинения относительно нарушений правил управления.
Сам боксер в последний момент пересел с переднего сиденья, уступив место своему тренеру Латифи Айоделе. В итоге тот погиб, как и другой тренер Джошуа Сина Гами.
Что известно о карьере Энтони Джошуа?
- За неделю до ДТП Джошуа провел победный бой против Джейка Пола. Это был первый поединок "Эй Джея" после годичного перерыва.
- В целом же Джошуа является одним из самых успешных боксеров современности в супертяжелом весе. Его история началась с "золота" на Олимпиаде-2012.
- На профессиональном уровне "Эй Джей" провел 33 поединка, одержав 29 побед. В 2017-м Энтони победил Владимира Кличко, а позже владел чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF.
- В 2021 году Джошуа потерпел поражение от Александра Усика, потеряв все титулы. Позже украинец во второй раз победил "Эй Джея", после чего его карьера пошла на спад.
- Еще одним большим ударом по Энтони стало поражение от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года. Тогда "Динамит" буквально уничтожил своего земляка, нокаутировав его в 5 раунде.