Автомобіль із британцем врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули двоє людей. Сам Джошуа вижив, але все одно неприємності продовжили його переслідувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ACD MMA.
До теми Джошуа потрапив у смертельну ДТП: що відомо про стан боксера
Що сталось після ДТП із Джошуа?
Як розповів дядько Ентоні, у боксера вкрали телефон на місці аварії. Він емоційно засудив непрофесійні дії правоохоронців під час та після ДТП.
Коли люди мали допомогти, ви бачите, як вони дістають телефони, щоб знімати відео. Більш того, вони крадуть у потерпілих. Це неправильно. Навіть телефон Джошуа був викрадений під час аварії. Така поведінка має бути покарана. Поліція має вчасно прибути на місце ДТП та обмежувати територію. Засуджую недбале відношення уряду до всього, що пов'язане із екстреними ситуаціями,
– розповів родич Джошуа.
Відомо, що причиною ДТП стало перевищення швидкості автівкою, де знаходився "Ей-Джей". Той завітав у Нігерію, яка є для нього другою Батьківщиною, під час відпустки. Sky Sports повідомляє, що водію вже висунули звинувачення щодо порушень правил керування.
Сам боксер в останній момент пересів з переднього сидіння, поступившись місцем своєму тренеру Латіфі Айоделе. У підсумку той загинув, як і інший тренер Джошуа Сіна Гамі.
Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?
- За тиждень до ДТП Джошуа провів переможний бій проти Джейка Пола. Це був перший поєдинок "Ей Джея" після річної перерви.
- Загалом же Джошуа є одним з найбільш успішних боксерів сучасності у надважкій вазі. Його історія почалась із "золота" на Олімпіаді-2012.
- На професійному рівні "Ей Джей" провів 33 поєдинки, здобувши 29 перемог. У 2017-му Ентоні переміг Володимира Кличка, а пізніше володів чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF.
- У 2021 році Джошуа зазнав поразки від Олександра Усика, втративши всі титули. Пізніше українець вдруге переміг "Ей Джея", після чого його кар'єра пішла на спад.
- Ще одним великим ударом по Ентоні стала поразка від Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року. Тоді "Динаміт" буквально знищив свого земляка, нокаутувавши його у 5 раунді.