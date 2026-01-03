Адвокат водія автомобіля, в якому перебували Джошуа та його тренери, повідомив нові деталі автокатастрофи. В останній момент перед поїздкою ексчемпіон пересів з переднього на заднє місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Як Джошуа уникнув загибелі?
За словами адвоката, завдяки діям водія Джошуа залишився живим. Він попросив британця пересісти на заднє сидіння через погану видимість у дзеркалі бокового виду. Він це поясним габаритами супертяжа.
Мій клієнт не визнав себе винним, і те, що сталося, було нещасним випадком. У мене ще не було можливості поговорити з ним, але я знаю, що гальма не спрацювали. Мені також відомо, що спочатку Ентоні сів на переднє сидіння, але водій попросив його помінятися місцями, бо не бачив бокове дзеркало. Джошуа погодився і сів позаду водія, а Латіф помінявся з ним місцями,
– заявив адвокат водія.
Нагадаємо, що жертвами ДТП стали тренери Джошуа – Латіф "Латц" Айоделе та Сіна Гамі. У момент аварії вони перебували на передньому сидінні.
Раніше повідомлялося, що боєць UFC Брайс Мітчелл звинуватив блогера-боксера Джейка Пола у загибелі друзів Джошуа.
Де зараз Джошуа?
- Ентоні Джошуа зазнав незначних пошкоджень в результаті ДТП. Втім, боксер не зміг самостійно вибратися з розтрощеної автівки.
- 36-річного боксера терміново доставили до місцевої лікарні, де він пройшов медобстеження та отримав медичну допомогу. У перший день нового року видання Sky News повідомило, що Джошуа виписали з лікарні.
- Боксер разом із матір'ю відвідав похоронне бюро, де віддав шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії. Наразі Джошуа продовжує відновлення у своєму будинку в Нігерії.