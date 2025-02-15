"Я сказал самому себе": звезда Реала прокомментировал инцидент во время матча в Ла Лиге

Сегодня, 15 февраля, Реал на выезде сыграл против Осасуны в 24-м туре Ла Лиги-2024/2025. Матч испанского чемпионата завершился ничьей со счетом 1:1.

Поединок между мадридцами и памплонцами отметился сомнительным удалением Джуда Беллингема. Англичанин получил прямую красную карточку за разговоры с главным рефери матча, сообщает 24 канал.

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Что сказал Беллингем

Джуд Беллингем прокомментировал момент с удалением в матче Осасуна – Реал. Звездный полузащитник "сливочных" заявил, что произошла ошибка в коммуникации и подчеркнул, что не хочет повторять те слова.

Англичанин также признался, что это его собственная ошибка. По словам Джуда, он не хотел оставлять команду вдесятером в важном матче, а также заявил, что его высказывание не совпадает с записями в протоколе, если разобраться и посмотреть повтор.

Я надеюсь, что Федерация футбола Испании примет это во внимание. Я никого не оскорблял. Я даже не говорил об этом непосредственно судье, я сказал это самому себе,

– сказал Беллингем в комментарии для Marca.

Отметим, что в СМИ появились слухи о том, что Джуд Беллингем может получить суровое наказание. Английскому полузащитнику грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей, если он действительно оскорбил рефери.

Ранее Беллингем позволил себе высказывания в сторону лайнсмена в матче против Атлетико. Тогда главный арбитр матча проигнорировал действия звезды мадридского Реала.