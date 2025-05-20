Звезда Реала пропустит старт сезона 2025/2026: в чем причина

Джуд Беллингем поразил фанатов своей преданностью команде. Чтобы не пропустить ни одного матча Реала английский полузащитник долгое время играл через боль, имея повреждения.

Однако 21-летний хавбек решил все-таки залечить старую травму. Поэтому игрок "сливочных" пропустит некоторое время, сообщает 24 канал со ссылкой на The Athletic.

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Беллингем перенесет операцию

Звездный Джуд Беллингем перенесет операцию на плече. Английский полузащитник планирует лечь под нож после завершения Клубного чемпионата мира 2025 года, который состоится в США.

Послеоперационное восстановление Беллингема продлится три месяца. Таким образом англичанин пропустит начало сезона 2025/2026.

В ноябре 2023 года Джуд Беллингем вывихнул левое плечо в матче против Райо Вальекано, но в итоге доиграл поединок. Затем звездный англичанин пропустил четыре матча за клуб и сборную. С того момента хавбек носит спецзащиту.

К слову. Клубный чемпионат мира 2025 состоится с 15 июня по 13 июля. На групповом этапе соперниками Реала станут Аль-Хиляль, Пачука и Ред Булл Зальцбург.

В текущем сезоне Джуд Беллингем сыграл в 51 матче за Реал в официальных турнирах. За это время английский полузащитник "сливочных" забил 14 голов и отдал 14 ассистов.