Звезда Реала "взорвался" от страстей во время матча КЧМ-2025: эмоциональное видео

Клубный чемпионат мира 2025 года стартовал 15 июня. Реал начал выступления на турнире матчем против Аль-Хиляля через три дня после его начала.

В среду, 18 июня, Реал сыграл вничью с Аль-Хилялем на старте КСЧ-2025. Матч для "Королевского клуба" был сложным и сверхэмоциональным, в частности, выделился Джуд Беллингем, сообщает 24 канал.

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Беллингем выругался на арбитра

Джуд Беллингем не сдержал эмоций во время матча. В первом тайме звездный англичанин гневно отреагировал на решение бокового арбитра.

В одном из моментов матча Реал – Аль-Хиляль Беллингем арбитр назначил вбрасывание из-за боковой в пользу саудовского клуба. Полузащитнику "сливочных" не понравилось его решение.

Джуд Беллингем начал эмоционально апеллировать, выкрикивая: "Наш мяч, наш мяч". После того, как арбитр отдал мяч игроку Аль-Хиляля, английский полузащитник Реал послал его.

Эмоциональная реакция Беллингема (в видео присутствует нецензурная лексика):

В следующем матче Реал встретится с мексиканской Пачукой 22 июня. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее Реал попал в интересный рейтинг от престижного издания Forbes. Более того, "Королевский клуб" занимает лидерскую позицию.