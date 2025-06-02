Однако первое место в рейтинге самых дорогих клубов занял мадридский Реал. Издание Forbes оценило "Королевский клуб" в 6,75 миллиардов долларов с годовым доходом в 1,129 миллиардов долларов, сообщает 24 канал.

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Топ 10 самых дорогих клубов мира в 2025 году

Второе место в рейтинге самых дорогих клубов мира в 2025 году после Реала занимает Манчестер Юнайтед. Forbes оценил "красных дьяволов" в 6,6 миллиардов долларов, а годовой доход манкунианцев составил 834 миллиона.

Барселона замыкает тройку самых дорогих клубов мира в 2025 году от Forbes. Каталонцев оценили в 5,65 миллиардов долларов. Годовой доход "блаугранас" составляет 821 миллион.

Рейтинг самых дорогих клубов мира от Forbes:

1. Реал – 6,75 миллиардов долларов (доход: 1,129 миллиардов)

2. Манчестер Юнайтед – 6,6 миллиардов долларов (доход: 834 миллиона)

3. Барселона – 5,65 миллиардов долларов (доход: 821 миллион)

4. Ливерпуль – 5,4 миллиарда долларов (доход: 773 миллиона)

5. Манчестер Сити – 5,3 миллиарда долларов (доход: 901 миллион)

6. Бавария – 5,1 миллиард долларов (доход: 827 миллионов)

7. ПСЖ – 4,6 миллиардов долларов (доход: 870 миллионов)

8. Арсенал – 3,4 миллиарда долларов (доход: 771 миллион)

9. Тоттенхэм – 3,3 миллиарда долларов (доход: 666 миллионов)

10. Челси – 3,25 миллиардов долларов (доход: 591 миллион)

Ранее издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года. Первое место за Криштиану Роналду, который выступает за Аль-Наср.