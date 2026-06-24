Скандал на ЧМ-2026 с Беллингемом наполнил соцсети: что натворил футболист сборной Англии

Звезда сборной Англии Джуд Беллингем вызвал бурные дискуссии в сети во время матча ЧМ-2026 против Ганы. Болельщики требовали удаления полузащитника за нарушение революционного правила ФИФА.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продолжает удивлять не только результатами, но и строгими судейскими экспериментами. Очередной турнирный день ознаменовался громким прецедентом, в эпицентре которого оказался один из главных лидеров сборной Англии, сообщает 24 Канал.

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Почему Беллингем избежал красной карточки?

Во время игры камеры четко зафиксировали, как Джуд Беллингем прикрыл рот рукой во время разговора с ганским нападающим Джорданом Айю. Соцсети мгновенно взорвались возмущением, ведь перед стартом ЧМ-2026 ФИФА ввела радикальное нововведение: прямую красную карточку за прикрывание рта во время разговоров на поле. Болельщики ожидали вмешательства VAR, однако арбитры оставили эпизод без наказания.

Miguel Almirón covered his mouth and was shown a red card, plus an additional one-match suspension.



Meanwhile, Jude Bellingham covered his mouth against Ghana but walked away without a red.



Same action, different outcomes… interesting debate on consistency in… pic.twitter.com/dYoKyHivwv — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 24, 2026

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина разъяснил ситуацию, пояснив, что ключевую роль играет контекст. По его словам, игрокам не запрещено просто общаться между собой. Беллингем и Айю не проявляли агрессии или признаков конфликта, поэтому оснований для санкций не было.

Историческое удаление Альмирона

В отличие от англичанина, полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон уже успел вписать своё имя в историю как первая "жертва" новых правил. В матче против Турции он устроил жаркую перепалку с Мертом Мюльдюром и закрыл ему рот рукой. После подсказки видеоассистентов арбитр удалил парагвайца с поля.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что организация настроена бескомпромиссно. Поводом для изменений стал громкий скандал в Лиге чемпионов, когда вингер "Бенфики" Джанлука Престианни получил 6 матчей дисквалификации за расистские высказывания в адрес Винисиуса Жуниора, пытаясь скрыть свои слова от камер. Пока что это жесткое правило тестируется исключительно на ЧМ-2026.