Ситуация с Ефимом Коноплей, который оставлял ругательства под пророссийскими публикациями, начинает добираться до своего финала. Футболист Шахтера признал свою вину и попросил прощения.

Фланговый защитник сборной Украины сначала прокомментировал ситуацию, а затем признал свою ошибку. Извинения Ефима Конопли появилось несколько минут назад в его профиле в инстаграме, передает 24 Канал.

К теме Звезда Шахтера и сборной Украины впервые прокомментировал свои лайки под видео с Жириновским

Конопля попросил прощения за свои предпочтения российского контента?

Футболист дончан рассказал, что ни в коем случае не поддерживал Россию, ее деятелей и последователей, назвав себя патриотом Украины. Конопля заверил, что вынес из этой скандальной ситуации правильные выводы и добавил, что больше такая ситуация с ним не повторится.

Вы правы. Я не вкладывал в свои ругательства никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится,

– написал футболист "горняков".



Извинения Конопли / Скриншот из инстаграма Ефима

Все о скандале с Ефимом Коноплей?

Скандал с защитником Шахтера разгорелся поздно вечером 15 октября. В соцсетях заметили подозрительную активность Конопли под российским контентом. В сентябре лайк украинского футболиста нашли под видео с надписью: "Россия не для слабых и медленных".

Впоследствии Ефим полюбил нарезку голов бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко, который открыто поддерживал Владимира Путина.

Добил себя футболист сборной Украины своим лайком под видео с Жириновским.

16 октября Конопля в своем инстаграме прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг него. Защитник Шахтера не опроверг эту информацию, но намекнул, что источник не является проверенным, а он является патриотом Украины.

Отметим, что в Шахтере отреагировали на скандал с футболистом. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов в комментарии изданию "Чемпион" рассказал, что началось внутреннее расследование в клубе по данной ситуации.

"Мы проинформированы о ситуации, что касается активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности", – сказал Свиридов.

Как только эта реакция "горняков" появилась почти сразу Конопля попросил прощения в своих социальных сетях.