Ситуація із Юхимом Коноплею, який залишав лайки під проросійськими публікаціями, починає діставатись до свого фіналу. Футболіст Шахтаря визнав свою провину та попросив вибачення.

Фланговий захисник збірної України спершу прокоментував ситуацію, а згодом визнав свою помилку. Вибачення Юхима Коноплі з'явилось декілька хвилин тому у його профілі в інстаграмі, передає 24 Канал.

До теми Зірка Шахтаря та збірної України вперше прокоментував свої лайки під відео із Жириновським

Конопля попросив вибачення через свої вподобання російського контенту?

Футболіст донеччан розповів, що у жодному разі не підтримував Росію, її діячів та послідовників, назвавши себе патріотом України. Конопля запевнив, що виніс із цієї скандальної ситуації правильні висновки та додав, що більше така ситуація із ним не повториться.

Ви праві. Я не вкладав у свої лайки ніяких намірів. Не підтримував ні в якому разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться,

– написав футболіст "гірників".



Вибачення Коноплі / Скриншот із інстаграму Юхима

Усе про скандал із Юхимом Коноплею?

Скандал із захисником Шахтаря розгорівся пізно ввечері 15 жовтня. У соцмережах помітили підозрілу активність Коноплі під російським контентом. У вересні лайк українського футболіста знайшли під відео із написом: "Росія не для слабких та повільних".

Згодом Юхим вподобав нарізку голів колишнього гравця збірної Росії Романа Павлюченка, який відкрито підтримував Володимира Путіна.

Добив себе футболіст збірної України своїм лайком під відео із Жириновським.

16 жовтня Конопля у своєму інстаграмі прокоментував скандал, який розгорівся навколо нього. Захисник Шахтаря не спростував цю інформацію, але натякнув, що джерело не є перевіреним, а він є патріотом України.

Відзначимо, що у Шахтарі відреагували на скандал із футболістом. Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов у коментарі виданню "Чемпіон" розповів, що почалось внутрішнє розслідування у клубі щодо даної ситуації.

"Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість", – сказав Свиридов.

Як тільки ця реакція "гірників" з'явилась майже одразу Конопля попросив вибачення у своїх соціальних мережах.