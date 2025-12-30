"800 тысяч – маловато": игрок сборной Украины шокировал зарплатой, от которой отказался в Шахтере

Будущее Ефима Конопли в донецком Шахтере продолжает быть актуальной темой для обсуждений. Фланговый защитник не соглашается подписывать новый контракт с "горняками".

26-летний правый защитник отреагировал на комментарий под крайней своей публикацией в инстаграме. Ефим Конопля ответил на комментарий одного из пользователей, который отметил обновленную зарплату футболиста, которую ему предлагает Шахтер, информирует 24 Канал.

Какую зарплату Конопля считает малой?

Пользователь с ником "_denzel_4" написал под фотографией со дня рождения маленькой дочери футболиста: "Ангелочку будет мало 800 тысяч долларов в год".

На что получил ответ от Конопли.

Маловато,

– ответил на комментарий защитник Шахтера.



Конопли не подходит зарплата в 800 тысяч долларов / Скриншот из инстаграма игрока

Ранее издание Sport.ua сообщало, что Ефим отказывается от нового контракта дончан, в котором прописана зарплата в виде 700 тысяч долларов в год или 60 тысяч долларов в месяц. Вроде бы Конопля хочет продолжить свою карьеру в другом европейском чемпионате.

Еще до этого журналист Игорь Бурбас рассказывал, что защитник Шахтера установил нереальный запрос по желаемой зарплате в донецком клубе, который составил космические 1,5 миллиона долларов в год. Интересно, что такие деньги не зарабатывает даже ни один бразилец донецкого клуба. Конопля хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "горняков".

Что известно о выступлениях Конопли за Шахтер?

Воспитанник клубной академии Шахтера. Поиграл за юношескую команду U-19 и Шахтер-2.

За главную команду "горняков" Конопля уже провел 106 матчей, в которых отметился 7 голами и 15 результативными передачами.

В текущем сезоне 2025 – 2026 Ефим принял участие в 19 играх, в которых он забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи (данные Transfermarkt). По информации портала, защитник стоит 5 миллионов евро.

Кто может покинуть Шахтер?

Донецкий Шахтер готов попрощаться с целым рядом футболистов, которые не имеют большой игровой практики. Арда Туран не рассчитывает на: Иракли Азарова, Марьяна Шведа, Диего Арройо, Хусрава Тоирова, Марьяна Фарину, Ивана Петряка и Виктора Корниенко.

Интересно, что в этом списке нет Конопли.