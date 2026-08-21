20-летний борец продолжает завоевывать высшие награды на международной арене. На этот раз триумф в Братиславе принес Якушенко золото в весовой категории до 97 килограммов, сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Украинец не оставил шансов соперникам

На пути к финалу Якушенко провел четыре схватки и продемонстрировал уверенную борьбу. В решающем поединке его соперником стал представитель России Илья Комаров.

Егор не позволил сопернику навязать свою борьбу и одержал победу со счетом 4:1. По завершении поединка в честь украинского спортсмена прозвучал гимн Украины, который был вынужден слушать его российский соперник, сообщает Summer Sports Ukraine на своей странице в инстаграме.

Этот успех позволил Якушенко в третий раз в карьере выиграть чемпионат мира U20. Всего 20-летний украинец в четвертый раз стал чемпионом мира в различных возрастных категориях.

Еще одна медаль для Украины

Не осталась сборная Украины без награды и в самой тяжелой весовой категории. Иван Янковский завоевал бронзовую медаль в категории до 130 килограммов.

В схватке за третье место украинец одолел представителя Турции Джемаля Юсуфа Бакира.

Добавим, что Егора Якушенко к соревнованиям готовили личные тренеры Николай Еларинов и Олег Кравченко.