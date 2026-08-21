20-річний борець продовжує колекціонувати найвищі нагороди на міжнародній арені. Цього разу тріумф у Братиславі приніс Якушенку золото у ваговій категорії до 97 кілограмів, повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Українець не залишив шансів суперникам

На шляху до фіналу Якушенко провів чотири сутички та продемонстрував упевнену боротьбу. У вирішальному поєдинку його суперником став представник Росії Ілля Комаров.

Єгор не дозволив опоненту нав'язати свою боротьбу та здобув перемогу з рахунком 4:1. Після завершення сутички на честь українського спортсмена пролунав гімн України, який був змушений слухати його російський суперник, передає Summer Sports Ukraine на своїй сторінці в інстаграмі.

Цей успіх дозволив Якушенку втретє у кар'єрі виграти чемпіонат світу U20. Загалом 20-річний українець учетверте став чемпіоном світу у різних вікових категоріях.

Ще одна медаль для України

Не залишилася збірна України без нагороди й у найважчій ваговій категорії. Іван Янковський здобув бронзову медаль у категорії до 130 кілограмів.

У сутичці за третє місце українець здолав представника Туреччини Джемаля Юсуфа Бакіра.

Додамо, що Єгора Якушенка готували до змагань особисті тренери Микола Єларінов та Олег Кравченко.